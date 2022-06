Larissa Manoela relembra cliques em dia de praia com peça verde

Larissa Manoela, além do sucesso como atriz, também sabe muito bem como conquistar a atenção dos internautas nas redes sociais. Na última quinta-feira (23), por exemplo, ela aproveitou para relembrar alguns cliques feitos em dia de praia e rapidamente atraiu olhares. No ensaio, ela surge usando uma peça verde.

Poderosa, Larissa esbanjou suas curvas bronzeadas e fez o clima esquentar nas redes sociais enquanto mostrava seu corpão sarado. Em outro registro, em que aparece de costas, a famosa deu close em seu bumbum sujo de areia e mexeu com a imaginação dos internautas.

“TBT verão carioca”, escreveu a protagonista de Além da Ilusão na legenda da publicação. Por lá, mais de 544 mil pessoas já curtiram seu post. Além disso, em uma rápida olhada nos comentários, é possível ver inúmeros elogios e mensagens carinhosas que ela recebeu de seus fãs, amigos e admiradores.

“Larisssa do céu!”, disparou Marina Ruy Barbosa, acrescentando um emoji de fogo. “Ah eu sou apaixonada! Linda, maravilhosa e diva”, comentou Maisa. “Perfeita sempre”, afirmou outra seguidora. “Tão grande que quebrou a tela do meu telefone”, brincou uma admiradora. “Além de ser uma atriz talentosa ainda por cima é muito linda e gostosa”, declarou mais uma fã da atriz.

Trabalho e diversão

Quem acompanha Larissa Manoela nas redes sociais, pode ver o quanto a atriz é dedicada aos seus trabalhos como atriz e cantora. No entanto, a famosa não abre mão dos momentos de lazer e sempre que pode tira um tempinho para se divertir.

Segundo a atriz, manter uma vida equilibrada é o que faz ela se sentir bem. “O mesmo prazer e alegria que eu sinto em trabalhar eu devo permitir e sentir com os momentos de lazer. Eu tenho prezado por eles. E não há nada mais gratificante que isso.”, disse a famosa em uma publicação no Instagram.

“Eu me observo com amor. Eu hoje sei o quanto eu fui, sou e sempre serei disposta ao meu trabalho. Dando sempre 100% da minha entrega e do meu melhor. Mas também sei reconhecer quando estou cansada e me permito sentir… sem cobranças, sem achar que devo produzir o máximo que posso ultrapassando meus limites. Embora já tenha seguido por esse caminho que não faz tão bem. Isso é sabedoria, é inteligência, é qualidade de vida.”, afirmou.

Em sua reflexão, Larissa Manoela disse ainda, que é possível sim, encontrar um equilíbrio para fazer tudo aquilo que deseja, com responsabilidade e o melhor: sem tantas cobranças.