Latino diz que canção de Simone e Simaria é quase uma cópia da dele

O cantor Latino, 49, encabeça mais uma polêmica em sua carreira. Agora, ele acusa a dupla Simone e Simaria de “quase imitar” uma de suas músicas. Segundo o artista, em entrevista ao site Em Off, a canção “Amiga”, recente lançamento das irmãs, seria “quase imitada” de “Amigo Fura Olho”, que ele lançou há dez anos.

“‘Amiga’ com certeza é uma adaptação. Não vou nem dizer que é plágio, mas uma inspiração de uma música nossa, minha e do Daddy Kall. É só você pegar o lance de um falando pro outro, aconselhamento, sentados no bar”, disse ele ao comparar os clipes.

“É só ouvir a música delas e a minha que dá pra entender que é uma inspiração quase que imitada. Qualquer pessoa que lembra de ‘Amigo Fura Olho’ de dez anos atrás, vai ver que elas se inspiraram completamente em cima da nossa”, emendou.

Procuradas, Simone e Simaria não responderam as solicitações até a publicação deste texto.

Recentemente, Simaria, 40, desabafou e falou sobre sua relação com a irmã e dupla, Simone, 38. Nos últimos meses, as artistas tiveram algumas discordâncias em público e, recentemente, enfrentaram um climão no palco, após um atraso de Simaria para um show.

A cantora disse que, apesar de ter uma ótima experiência com a irmã, acaba se sentindo recriminada por ela em alguns momentos. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela relembra quando o áudio de uma discussão das duas no Programa do Ratinho (SBT) vazou na web. “Foi meu grito de socorro”.