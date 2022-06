Leo Santana conta que foi mordido por fã em local inusitado: “Que dor”

O cantor Leo Santana chocou os telespectadores do Programa do Ratinho, do SBT, ao revelar um momento inusitado que viveu com uma fã: ele levou uma mordida da admiradora em um local inusitado.

A situação aconteceu em uma premiação em Salvador. Logo após vencer algumas categorias, Leo Santana foi surpreendido por uma mulher que o mordeu no peito.

“Tinha acabado de ganhar como melhor cantor, melhor banda e melhor música, e eu estava saindo muito feliz, e uma fã eufórica veio e mordeu meu peito, falando ‘eu te amo’. Rapaz, Nossa Senhora, que dor”, contou ele, no programa dessa quinta-feira (9/6).

“E tinha uma galera para atender de imprensa, eu falei: ‘Desculpa, não vai dar para atender’”, completou o marido de Lorena Improta.