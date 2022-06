Líder do A Patroa pede R$ 200 mil a Maiara & Maraisa por uso da marca

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL, a cantora Daisy Soares pede à dupla e ao escritório Workshow o pagamento de indenização mínima de R$ 200 mil por danos materiais de acordo com as arrecadações obtidas após o uso da marca As Patroas.

Líder da banda A Patroa, Daisy aponta, no processo onde pede a indenização, que o público foi enganado e “desconfiará de sua ética profissional” caso ela continue usando a marca. Ela entende que Maiara & Maraisa são mais famosas, o que pode confundir o público.