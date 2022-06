Luiza Ambiel faz ensaio de lingerie transparente aos 50 anos: ‘Autoestima lá em cima’

Luiza Ambiel afirma estar na melhor fase de sua vida. A apresentadora, que ficou famosa nos anos 1990 ao participar dos quadros da “Banheira do Gugu”, acaba de estrelar uma campanha de lingerie, aos 50 anos.

“Fiquei com a autoestima lá em cima”, disse ela, ao usar as peças íntimas (entre elas, uma calcinha azul transparente) durante o ensaio. “E não uso lingerie só para apimentar, também uso no dia a dia por ser confortável”, completou.

Nas redes sociais, Luiza Ambiel ganhou muitos elogios não só pela boa forma, mas pelo estilo nas fotos. “Perfeita”, resumiu uma seguidora. “Maravilhosa e muito sexy”, escreveu outra.

Luiza Ambiel estrela campanha de lingerie aos 50 anos Foto: Gabriel Lima / S2 Lingerie / Divulgação

Luiza Ambiel estrela campanha de lingerie aos 50 anos Foto: Gabriel Lima / S2 Lingerie / Divulgação

Luiza Ambiel estrela campanha de lingerie aos 50 anos Foto: Gabriel Lima / S2 Lingerie / Divulgação

Luiza Ambiel estrela campanha de lingerie aos 50 anos Foto: Gabriel Lima / S2 Lingerie / Divulgação

Luiza Ambiel estrela campanha de lingerie aos 50 anos Foto: Gabriel Lima / S2 Lingerie / Divulgação

Luiza Ambiel estrela campanha de lingerie aos 50 anos Foto: Gabriel Lima / S2 Lingerie / Divulgação