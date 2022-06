Maiara e Fernando voltam a usar aliança: “Voltou para o lugar”

A coluna LeoDias esteve presente na Festa Nacional do Pinhão, em Lages, Santa Catarina, e entrevistou alguns dos músicos e personalidades presentes no evento. A dupla Maiara & Maraisa foi uma das atrações entrevistadas pelo titular desta coluna. Durante a conversa, Maiara revelou que voltou a usar a aliança com seu noivo, Fernando Zor.

“Essa aliança aqui eu já tinha ganhado quando a gente foi para Dubai, quando saltamos de paraquedas e ele me fez um pedido de noivado. Agora, ela só voltou para o lugar”, disse Maiara durante a entrevista.

A dúvida sobre o fato de o casal não usar aliança atiçou a curiosidade dos fãs durante meses, fazendo até que especulações sobre um novo fim do relacionamento passassem a serem espalhadas. No entanto, Zor e Maiara só aguardavam o momento certo para voltar a usar o adereço, o que acabou ocorrendo logo após o Dia dos Namorados, comemorado no último fim de semana.

Vídeo viral em que Maraisa canta bêbada

Além da aliança de Maiara, um dos assuntos abordados na entrevista foi um vídeo que viralizou nas redes sociais em que Maraisa aparece cantando a música Medo Bobo embriagada. A cantora contou que o vídeo foi gravado em uma live de 7 horas em que ela estava bebendo cachaça: “Eu queria apagar aquele vídeo para esconder dos meus filhos quando eu tiver eles. É uma live de 7 horas que eu tava bebendo pinga. Fosse um show, não teria ficado tão feio”.

Maiara saiu em defesa da irmã, dizendo que essas coisas acontecem: “Todo mundo sabe que ela canta bem, foi um dia muito feliz, foi uma live muito feliz e ela cantou bêbada. E daí?”.

Conexão com os fãs

Outro assunto abordado na entrevista foi a conexão da dupla com a legião de fãs. Além de laços de amizade criados, a dupla também revelou que possui um grupo de WhatsApp com a central de fãs clubes.

“A gente é uma família, eu consegui fazer amigas, conversar, a gente tem um grupo, a Central da Maiara & Maraisa. A gente tá sempre conversando sobre tudo. A organização delas é incrível. Tudo que a gente precisa, elas ajudam. Maiara & Maraisa não é só Maiara & Maraisa, é uma família”, detalhou Maiara.