Maitê Proença sobre a namorada, Adriana Calcanhoto: ‘Queria que ela fosse homem’

Maitê Proença abriu o coração e falou abertamente sobre seu relacionamento com a cantora Adriana Calcanhoto em entrevista à ‘JP’. Sincerona, a atriz confessou que gostaria que a amada fosse do sexo oposto. Ela também admitiu que sua fala poderia gerar polêmica.

“Eu queria que ela [Adriana] fosse homem. Para essa atividade, sempre gostei mais de homem. Mas ela é mulher, gosto dela e aceito iso. Sei que as feministas e os LGBTs não vão gostar do que acabei de dizer, mas, honestamente, é assim, entendeu? Posso experimentar algo diferente para estar com ela”, destacou.