Malu Verçosa se vinga e dá susto em Daniela Mercury: “Tudo resolvido”

Malu Verçosa utilizou o Instagram, nesta segunda-feira (20/6), para se vingar de Daniela Mercury. A jornalista viu, durante um passeio, a oportunidade para dar o “troco” na artista, que deu uma “checada” no corpo de Brunna Gonçalves, mulher de Ludmilla. O vídeo viralizou no Instagram.

Nas imagens, Mercury aparece apreciando uma ave de cor avermelhada. Filmando com o celular, Malu aparece por trás, aperta a panturrilha da cantora e faz um barulho de mordida. Assustada, a axezeira dá um pulo e sai gritando. Ela reclama e desconta o susto. ” Confira o momento. “Agora sim! Está tudo resolvido. Te amo”, escreveu na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Malu Verçosa Mercury (@maluvercosa)

Entenda

Daniela Mercury foi flagrada dando um “confere” no corpo de Brunna Gonçalves, mulher de Ludmilla, durante a Micareta São Paulo, na quinta-feira (16/6). A dona do hit É Hoje publicou o vídeo do momento no Instagram e recebeu um comentário da cantora de axé.

“Ô Daniela Mercury, eu te entendo mulher!”, brincou Lud, na rede social de fotos. “Ludmilla, aí você me quebra! Vai dar ruim aqui para mim. Um beijo enorme para as duas. Meu e de Malu, claro”, pontuou Daniela Mercury.