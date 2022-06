Marcos Feliciano vai representar Bolsonaro na Marcha para Jesus nesta sexta, em Rio Branco

O deputado federal Marcos Feliciano estará no Acre nesta sexta-feira (17). Representando o presidente Jair Bolsaro, o deputado e pastor participa da Marcha Para Jesus, em Rio Branco. A informação foi dada pela missionária Antônia Lúcia. A expectativa era que o presidente participasse, como fez em outros estados.

“Vamos fazer uma grande festa e celebrar a Deus, marchando e declarando que JESUS CRISTO É O NOSSO SENHOR E SALVADOR! Estamos com força total para fazer deste evento a maior Marcha da história do nosso estado. Vai ser um dia inesquecível, de celebração a Deus”, escreveu Lúcia ao publicar um vídeo onde Feliciano aparece convidando a população para prestigiar o evento.

Além do deputado federal, a programação da Marcha Para Jesus na Capital conta também com o show do pastor e cantor André Valadão.

O evento nesta sexta-feira (17), com concentração às 15h no Terminal Urbano, em seguida, a marcha segue para o estacionamento do Arena da Floresta.