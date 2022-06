Marido de Sandy tem relação exposta com apresentador da Globo e assume verdade: “Meu coração”

Sandy Leah Lima, conhecida artisticamente apenas como Sandy voltou a ficar entre os assuntos mais comentados. Isso porque, o marido da famosa cantora, o empresário Lucas Lima chamou atenção dos internautas ao expor sua relação com apresentador da Globo e assumir tudo publicamente, após verdade vir à tona.

Casados desde 2008, a filha de Xororó e o profissional tornaram-se exemplos no quesito família e tornaram-se um dos casais mais queridinhos da mídia. Enquanto a compositora é mais restrita com sua vida íntima, ele escancara seu dia a dia nas redes sociais.

Por exemplo, no final do mês passado, o artista fez um anúncio para lá de especial: a estreia do Obi Wan Kenobi. Para quem não sabe, a série do “Disney+” fala sobre a história do Obi Wan durante os episódios III e IV de Star Wars. Como um fã de carteirinha, o marido de Sandy falou sobre o primeiro episódio da série e demonstrou toda a sua animação.

“Eu não sei descrever o nível de fã que sou. Eu assisti o episódio 1 da saga cinco vezes”, declarou Lucas Lima, que deu alguns detalhes do que ocorre na trama.

“Nos últimos tempos tem rolado muuuuitas coisas legais do universo @StarWarsBr, mas pelo menos pra mim, a mais esperada era #ObiWanKenobi, série original @disneyplusbr que vai mostrar MUITA coisa legal do Obi Wan pós A Vingança dos Sith!!!!”, escreveu o artista em sua legenda.

Nos comentários, os fãs foram à loucura com a postagem de Lucas Lima e demonstraram animação para a estreia da saga. Porém, uma das mensagens chamou mais a atenção. Acontece que Marcos Mion fez questão de escancarar seu carinho pelo marido de Sandy.

“Mano, faz logo um canal pq vc é muito bom pra comentar esse universo! Obi Wan Que Jovem!”, disse o apresentador da Globo .Lucas Lima fez questão escandalizar a amizade que tem com Marcos Mion e retribuiu o carinho dele. “Meu coração Obi Wan ke-EXPLODE de ver uma mensagem dessas!!!!!”, assumiu o artista.