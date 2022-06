Marina Ferrari posta fotos na cachoeira e exibe corpo em forma

Marina Ferrari, influenciadora e ex-participante de A Fazenda 13, movimentou as redes sociais nesta semana ao compartilhar registros de sua viagem para a Chapada dos Veadeiros. Nas imagens publicadas, a famosa aparece se divertindo em uma cachoeira localizada no Vale da Lua, em Alto Paraíso de Goiás.

Dona de um corpaço em forma e muita beleza, Marina posou toda estilosa, usando um biquíni estampado. Suas curvas poderosas e o abdômen definido ficaram em evidência nas belíssimas fotos da morena. Ela também chamou atenção com as inúmeras tatuagens que possui estampadas na pele.

“Dia cheio de boas energias por aqui!”, escreveu Marina Ferrari na legenda da postagem. Na rede social, sua publicação atraiu olhares e já soma milhares de curtidas. Por lá, ela também recebeu o carinho e admiração dos fãs através de mensagens e elogios empolgantes.

“Gente, essa mulher é linda demais! Sou apaixonada”, disse uma seguidora da influencer. “Simplesmente perfeita”, afirmou outra admiradora. “Belíssima da cabeça aos pés”, declarou um rapaz. “Uma verdadeira Deusa no paraíso, amei as fotos”, ressaltou uma fã. “Que espetáculo de mulher”, declarou outra.

Ménage com ex-namorado e Bianca Andrade

Nesta semana, Bianca Andrade, conhecida também como Boca Rosa, confirmou os rumores que circulam na mídia desde 2018, de que ela teria feito ménage com Marina Ferrari e o ex-namorado da ex-peoa, Gabriel Roncatti, na Farofa da Gkay daquele ano. A revelação foi feita durante participação da empresária no “PocCast”, com Lucas Guedes e Rafa Uccman.

“Foi lá [na Farofa da Gkay] que saiu aquele ‘kikiki’ que a Bianca foi e ficou com aquele casal. Ficou só no beijo?”, questionou Rafa. “Fiquei, sim. Não, teve mais que isso [beijo]”, esclareceu a ex-BBB. “Eu nunca falei abertamente e não lembro. Só lembro da Marina, graças a Deus, maravilhosa. Mas as pessoas souberam, né?”, acrescentou ela.

Na época em que a fofoca veio à tona, Marina Ferrari não confirmou se havia feito sexo a três com o namorado e a amiga, mas se divertiu com a especulações.

“Gente eu já ri tanto hoje. Uma amiga minha falou assim: ‘amiga, mandaram um print de uma fofoca sua no grupo e colocaram ‘Marina deve tá arrasada’. Aí eu: Amiga eu estaria arrasada se estivessem falando mal de mim, que eu tô matando, roubando, mas eu tô ótima. Aí ela disse ‘é mesmo né Marina, esqueci que é tu, que é de boa e nem aí pra nada.’ Mas eu acho é graça e fico rindo das coisas. [Ela disse] Mas não é chato ficar fazendo fofoca com coisa pessoal ou envolvendo outras pessoas? [e respondi] É, tem situação que é chata, só que eu acho que todo mundo que se expõe tá disposto a isso. Então a gente tem que levar na risada”, brincou ela.