MC Mirella aposta em look poderoso e detalhe vazado chama atenção

A cantora MC Mirella arrasou no look no último final de semana e resolveu compartilhar uma série de cliques do visual poderoso com os seguidores. O registro deixou os internautas eufóricos, rendendo mais de 350 mil curtidas para a morena.

Na imagem em questão, a gata surgiu esbanjando sensualidade com um conjuntinho de top e shortinho super justo, que contava com uma detalhe vazado na região do bumbum. O look ousado da funkeira acabou deixando sua tatuagem visível e chamando atenção.

“E ela me olha com maldade… 😮‍💨”, escreveu a artista na legenda da sequência de fotos. Os cliques foram feitos pouco antes de mais um evento da artista, que recentemente lançou uma parceria com Gabily.

“Cada dia mais linda“, “Sou apaixonada 😍”, “As fotos foram de 0 a 100 muito rápido 😍😂”, “Nossa que gostosa, solteira??“, “Que mulherrrrr”, foram alguns comentários deixados pelos seguidores da cantora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BAD MI ⚡️ MIRELLA (@mirella)

Desabafou após confusão em São Paulo