Morfina e Tramal: veja como está sendo a recuperação de Zé Neto

Após fraturar três de suas costelas na última quinta-feira (2/6), a recuperação de Zé Neto tem sido delicada. O cantor enfrenta dores intensas dificuldades até mesmo para dormir devido ao acidente que sofreu durante uma de suas aulas de boxe.

Com dores intensas, a coluna descobriu que o sertanejo está utilizando Tramal (remédio que contém tramadol na sua composição, uma forte substância analgésica que age no sistema nervoso central e que é indicada para o alívio da dor de intensidade moderada a grave) de seis em seis horas. Com dificuldades para dormir, o músico vem dormindo apenas sentado e somente nesta semana já foi medicado com morfina duas vezes.

“Eu estava treinando boxe e comecei a sentir dores, mas na hora não percebi que era algo ‘maior’ pois estava com o sangue quente, né? Mas fui ao médico e como respondi ao médico que a dor estava suportável, não fizeram raio-X. Mas piorou e resolvi voltar para fazer o exame. E então descobriram essas fraturas. Quebraram três costelas, de um jeito que poderia perfurar o meu pulmão se eu não ficasse quieto”, contou Zé Neto à coluna, na última semana, horas após o acidente.

Com a agenda da dupla lotada, os eventos marcados entre os dias 3 e 16 de junho foram cancelados. Em breve, a assessoria de imprensa dos sertanejos divulgará as informações sobre reembolsos ou novas datas para os shows.

Veja vídeo: