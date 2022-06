Morre décima criança por síndrome respiratória aguda grave no Acre

Uma criança de um ano de idade é a décima vítima fatal do surto de síndrome respiratória aguda grave (Srag) que vem acometendo crianças no Acre. A informação foi confirmada ao ContilNet pela Secretaria de Estado de Saúde

A menina morreu nesta segunda-feira (13) horas depois de ser transferida do Pronto Socorro e entrada no Instituto de Traumatologia do Acre (Into).

Segundo a Sesacre, a causa da morte foi “choque séptico refratário por pneumonia”.

Nos últimos dois meses, 10 crianças morreram e os hospitais acreanos estão lotados. No último fim de semana, o Estado aumentou de 9 para 20 leitos no Hospital Infantil, que passou a funcionar nas instalações do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-Ac).

No último domingo (12), o Governo decidiu pela criação de um comitê emergencial para acompanhar a situação.