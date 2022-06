Musas dos anos 90, Sheila Mello e Rosiane Pinheiro se reencontram

Musas dos anos 90, Sheila Mello e Rosiane Pinheiro se reencontraram duas décadas após “pararem” o Brasil. A “nova loira do Tchan” e a eterna “Raimunda” da Gang do Samba se viram em Natal e publicaram fotos da reunião.

“Quem aí já dançou com a gente? Olha esse reencontro maravilhoso que eu tive ontem aqui em Natal! Após quase 10 anos sem ver essa loira de um carisma, beleza e energia surreal, tive o prazer de rever a deusa Sheila Mello, a nossa loira do Tchan! Foi lindo nosso reencontro!”, comemorou Rosiane no Instagram.

No Twitter, a ex-dançarina da Gang do Samba publicou duas fotos com duas décadas de diferença: “Encontrei a maravilhosa Sheila Mello hoje e me mandaram essa foto de mais de 20 anos que se passaram! Mudamos muito?”.

Fãs mataram a saudade e celebraram o reencontro das duas musas que ditaram moda no país. “Continuam lindas”, escreveram na web.