Na Suíça, Gladson comenta aprovação em pesquisa e diz que tem novidades para o Acre

O governador Gladson Cameli comentou com exclusividade ao ContilNet, nesta terça-feira (7), o resultado da pesquisa Real Time Big Data, divulgada pela TV Gazeta, que o coloca à frente nas intenções de votos para a disputa pelo Governo do Estado nas Eleições de 2022. O atual chefe do executivo aparece com 41%.

SAIBA MAIS: Real Big Data: Gladson lidera pesquisa de intenção de votos com 41%

Logo em seguida aparece Mara Rocha (MDB), com 17%, e Sérgio Petecão (PSD), com 14% – seus principais adversários políticos. Jenilson Leite (PSB) surge em terceiro lugar com 11%. Branco e nulo somam 9%. 8% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar.

“Eu sempre digo que não subestimo pesquisas, mas a população tem reconhecido o nosso trabalho, tem analisado com muito bom senso a nossa força de vontade. Fico feliz com o resultado, mas sigo trabalhando para fortalecer o Estado e garantir melhorias para o nosso povo”, destacou.

Em Genebra, na Suíça, o governador participa da 110º Conferência da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que reúne representantes de 187 países. Ele deve retornar ao Acre no próximo domingo (13) e assumir o governo na segunda-feira (14).

“Temos muitas novidades para os acreanos nesse retorno, além de boas notícias sobre futuros investimentos, etc”, finalizou.

O cargo está sendo ocupado pela presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Waldirene Cordeiro.