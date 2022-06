Novenário Nossa Senhora da Glória; confira a programação

A maior festa religiosa do estado do Acre será realizada tradicionalmente entre os dias 05 e 15 de agosto, após dois anos acontecendo de maneira restrita, obedecendo às recomendações sanitárias. O tema desta edição será “Nossa Senhora da Glória, aqui estão os teus filhos!”

Este ano (2022), a festa da padroeira de Cruzeiro do Sul está sendo planejada para receber a população local e visitantes de outras regiões.

“Se Deus quiser o novenário da retomada, do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista social. Queremos que possa ser um momento de agradecimento a Deus, por termos superado, apesar de sofrimentos, de perdas, humanas e econômicas, mas graças a Deus estamos aqui prontos”, explicou o Bispo Dom Flávio.

O novenário de Nossa Senhora da Glória é também um momento que, além de fortalecer a fé, movimenta a economia local, gerando grandes benefícios.

“O novenário sempre teve esse aspecto social e econômico, ao reunir muitas pessoas. Então, Cruzeiro do Sul sempre foi, nesse período do ano um pólo de encontro de pessoas, um grande momento onde se aquece o comércio”, ressaltou Luiz Cunha, presidente da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul.

A organização do evento planejou os espaços pré-fixados para o comércio, e espera-se que todo o setor comercial da região se aqueça, tendo em vista que a festa concentra muitas pessoas, gerando a possibilidade de fomentar a economia.

Uma novidade na edição deste ano será uma carreata, no dia 30 de julho, fazendo parte também das festividades. O governo assinou um convênio no valor de R$ 50 mil, além de garantir apoio necessário para a realização.

Confira a programação: