Oportunidade: concurso do Senado tem salário de R$ 34 mil

Uma boa notícia para os concurseiros. O concurso para o Senado Federal está próximo de ter seu edital publicado. Com diversas vagas ofertadas, trabalhar no orgão oferece a oportunidade de ter um alto salário.

O edital para o concurso do Senado Federal está previsto de ser publicado no segundo semestre. A diretora-geral da casa, Ilama Trombka, foi quem fez a confirmação.

“Esse concurso dará condições para que nossos colegas possam ter mais material humano. O edital deve sair ainda este ano”, publicou nas redes sociais.

A realização do concurso está em fase de apresentação de propostas, por parte das bancas organizadoras. As interessadas devem apresentar documentação até o próximo dia 28 de junho. Somente após a assinatura do contrato será definida a data de publicação do edital de abertura das inscrições.

Serão 19 vagas para os cargos de técnico legislativo – policial legislativo, analista legislativo, consultor legislativo e advogado. Todos os cargos de nível superior com remunerações iniciais até R$ 34.443,96.

Mais informações devem ser divulgadas em breve.

CONCURSO ANTERIOR

O último concurso Senado Federal foi em 2011, ofertando 260 vagas. A banca organizadora do concurso foi a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Do total de vagas, 142 foram para o cargo de analista legislativo, 9 consultor legislativo, 84 para técnico legislativo e 25 para técnico legislativo na área de polícia legislativa.