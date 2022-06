Pai de Anitta abre o jogo sobre cirurgia delicada e revela motivo

Mauro Machado, o Painitto, contou estar em tratamento contra um câncer de pulmão. O pai da cantora Anitta revelou em seus Stories do Instagram que não está se sentindo bem há alguns dias, e chegou a pensar que poderia ser Covid.

“A [sic] meses ofegante. Sinusite? Covid? Pulmão? Cansaço e dúvidas. Fiz testes, exames, curei alguns. Mas sempre mal. Fiz uns atos candomblecista para descobrir. Em SP para exame de rotina. Tive pico de pressão. Motivos? Fiz exames. Câncer de pulmão. AVC, cirurgia e espero biopsia”, escreveu ele.

Ele ainda completou: “Um pequeno resumo de dias tensos. Dias de pressão 20×15.”

Após mostrar preocupação com um problema social e deixar os fãs com uma pulga atrás da orelha, Anitta publicou uma foto do pai internado por ter feito uma cirurgia delicada.

Em seu Twitter, a Poderosa afirmou: “Passada a primeira fase exatamente como os médicos precisavam que fosse, meu pai pediu pra mandar esta foto agradecendo a rede de orações que todos vocês fizeram ontem.”

“Escolhemos não falar nada antes pois tudo aconteceu muito de repente e tinha uma cirurgia delicada pela frente. Hoje acordamos com boas respostas e só temos a agradecer. Deus do impossível e dos milagres. Obrigada pelo carinho de todos”, completou a artista.