O cantor Renato Teixeira admitiu que não gosta de assistir as cenas quentes de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) na novela Pantanal, da TV Globo. O motivo: Isabel é, na verdade, a sua filha, que interpreta uma dona de casa fogosa após sofrer na mão do marido Tenório (Murilo Benício). Segundo Renato, ele chega a ir para o quarto na busca de evitar vê-la aos beijos e amassos no folhetim.

Em participação ao programa “É de Casa” deste sábado (11), Renato relembrou com orgulho sobre a carreira da filha desde quando ela se formou na Escola de Arte Dramática da USP (Universidade de São Paulo). “Eu fico aqui só de plateia. Quando ela vai atuar, eu curto muito. Percebo, sim, nela um talento muito grande e uma vocação para representar”, declara.