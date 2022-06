Um parapente, onde estavam o piloto Braz de Freitas com a esposa e uma criança caiu, dentro do Rio Juruá, no final da tarde desta quinta-feira (16).

Um vídeo registra o momento em que o parapente bate nos cabos de eletricidade e inicia a queda nas águas, logo após decolar. Os três foram levados ao hospital.

Segundo informações do Hospital do Juruá, o homem foi liberado depois do atendimento, já a mulher e a criança ficaram em observação na unidade de saúde.

Veja o vídeo: