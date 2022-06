Pedreiros encontram mais de 20 mil cartas em casa de antigo carteiro

Um carteiro da cidade portuária de Alicante cumpriu, durante um ano, a sua rotina semanal. De segunda a sexta, chegava ao posto de correios local e recolhia a correspondência que lhe incumbia entregar.

O próximo passo da rotina do carteiro espanhol está agora a ser investigado pela polícia, depois de terem sido encontradas em sua casa mais de 20 mil cartas armazenadas em sacos do lixo.

O homem de 62 anos, cujo nome não foi divulgado, trabalhou como carteiro entre 2012 e 2013. Segundo informações avançadas pela polícia, o contrato de trabalho não foi renovado depois de terem sido detetadas “irregularidades” no seu trabalho.

A descoberta aconteceu quando o homem vendeu a sua casa em Biar, um município localizado no sopé das montanhas de Alicante.

Uma equipa de construção, que tinha sido contratada pelos novos proprietários para proceder à renovação da casa, deparou-se com um cenário inesperado: sacos do lixo espalhados por todas as divisões.

Perante a recusa do antigo proprietário em esvaziar a habitação, os construtores acabaram por tomar a iniciativa de abrir os sacos. No interior, milhares de cartas endereçadas aos habitantes de uma zona de Alicante, incluindo faturas e correspondência oficial. Algumas das cartas, amarelecidas pelo tempo, ainda se encontravam seladas.

“Não havia nenhuma encomenda, porque estas são submetidas a um registo e acompanhamento mais exaustivo por parte dos correios”, explicam fontes policiais ao El País.

O ex-carteiro acabou por ser detido pela Guardia Civil e acusado de “crime de infidelidade na guarda de documentos”, perante a surpresa daquela comunidade valenciana.

Os vizinhos descrevem-no como “reservado e pouco sociável”, mas ainda assim confessam-se “surpreendidos” por saber “o que havia naquela casa”.

A presidente da câmara, Magdalena Martínez, qualifica os acontecimentos como “surreais” e prefere não comentar a vida pessoal do sexagenário, referindo apenas que não era visto há “muito tempo”.

A correspondência interceptada ficará à disposição das autoridades até indicação em contrário por parte de um juiz. As cartas serão, depois, devolvidas aos postos de correio espanhóis e posteriormente entregues aos destinatários.