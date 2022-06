Pega na mentira: Fontenelle se contradiz ao expor Klara Castanho

Antonia Fontenelle expôs Klara Castanho duas vezes antes da atriz se pronunciar sobre sua gravidez. No dia 16 de junho, a viúva de Marcos Paulo participou do podcast Papagaio Falante, do Sérgio Mallandro com Renato Rabello, e falou sobre o caso, sem citar nomes, como fez em sua live no YouTube, na última sexta-feira (27). “Mas o nome vai aparecer”, afirmou.

“É uma atriz que engravidou, teve o bebê, e falou na maternidade: ‘Leva pra onde você quiser, apaga meu registro aí, quero nem ver essa criança’. Foi uma atriz da TV Globo. O Leo (Dias) disse que não vai falar, mas ele não vai aguentar, vai dar o nome. Ele chegou em um momento que consegue levantar ou derrubar quem ele quiser”, disse aos apresentadores. Fontenelle ainda explicou o que a atriz teria dito ao jornalista: “Ela diz que foi abusada”. Após Klara se pronunciar sobre o assunto nas redes sociais, a viúva de Marcos Paulo abriu outra live para tentar se justificar, se contradizendo. “O que chegou até a mim, não foi o que você escreveu na sua carta. O seu relato de que sofreu uma violência só veio ontem (sábado, 25, quando a atriz se pronunciou)”.