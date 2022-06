Pesquisa: Jorge Viana lidera corrida por vaga no Senado com 24%; Alan Rick vem em 2º

Se decidir disputar uma vaga no Senado Federal, o ex-governador Jorge Viana (PT) tem grandes chances de ganhar, é o que diz a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira (7) pela TV Gazeta.

O político aparece à frente com 24%. Em segundo lugar, aparece o deputado federal Alan Rick, com 17%. Marcia Bittar vem logo atrás com 15%. Jéssica Sales pontou 14%; a atual senadora Mailza Gomes, 5%; e a deputada Vanda Milani 3%.

Sanderson Moura ficou com 1%. Brancos e nulos registraram 13% e não responderam, 11%.

No cenário estimulado, em que Jéssica, Mailza e Sanderson não concorrem, Jorge lidera mais uma vez com 25%; Alan Rick marca 22%; Marcia Bittar 20%; e Vanda Milani 7%.

Branco e nulo 14%; não sabem ou não responderam: 12%.