Plantão urgente invade Mais Você para anunciar demissão na Petrobras

Com Ana Maria Braga fora do Brasil, o Mais Você foi interrompido por causa de uma notícia, nesta segunda-feira (20/6). Talitha Morete e Fabrício Battaglini precisaram dar uma pausa nos assuntos da atração para noticiarem a demissão do presidente da Petrobras, José Mauro Coelho.

“Agora a gente vai interromper rapidinho para abrir espaço para o Jornalismo. O Alan Severiano está na redação do Jornal Hoje com informações sobre a Petrobras”, anunciou Morete. Leia a matéria completa no TV Foco.