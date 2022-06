Prefeitura de Cruzeiro do Sul diz que não foi comunicada sobre prisão de secretário pela PF e esclarece fatos

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul se manifestou publicamente nesta sexta-feira (10) a respeito da prisão de um secretário adjunto, pela Polícia Federal, por suposto abastecimento indevido.

O órgão detalha que “não foi comunicado oficialmente sobre qualquer procedimento da Polícia Federal e que tomou conhecimento dos fatos pela imprensa”.

Além disso, também informou que o gestor “estava no pleno exercício de sua função no momento da abordagem e cumpriria uma agenda de trabalho previamente agendada na zona rural do município”.

“Esclarecemos também que tendo em vista que alguns veículos da Secretaria de Agricultura estão em manutenção, o referido servidor teria decidido abastecer o próprio veículo com 40 litros de diesel para cumprir sua agenda de trabalho na zona rural”, diz um trecho da nota.

A prefeitura diz que está à disposição para quaisquer esclarecimentos.

A prefeitura de Cruzeiro do Sul vem por meio desta esclarecer que ainda não foi comunicada oficialmente sobre qualquer procedimento da Polícia Federal e que tomou conhecimento dos fatos pela imprensa.

Diante dos fatos divulgados a Prefeitura de Cruzeiro do Sul esclarece que o servidor citado, estava no pleno exercício de sua função no momento da abordagem e que o mesmo cumpriria uma agenda de trabalho previamente agendada na zona rural do município. Esclarecemos também que tendo em vista que alguns veículos da Secretaria de Agricultura estão em manutenção, o referido servidor teria decidido abastecer o próprio veículo com 40 litros de diesel para cumprir sua agenda de trabalho na zona rural.

A prefeitura se coloca à disposição dos órgãos de fiscalização para qualquer esclarecimento deste que acredita ter sido apenas um mal-entendido, mas sobretudo reafirma a confiança na boa conduta do servidor cuja postura na vida pública e privada tem sido, até o momento, irrepreensível. Nesse sentido, a prefeitura aguarda serenamente que a própria justiça decida pela absolvição do mesmo tão pronto haja o esclarecimento dos fatos, e reforça o Absoluto zelo pelos recursos públicos do município.

Prefeitura de Cruzeiro do Sul.