Prefeitura de Cruzeiro do Sul se posiciona sobre contratação de sertanejos após solicitação do MPAC

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul divulgou uma nota de esclarecimento sobre a solicitação de informações a respeito de contratações de shows para a ExpoAcre Juruá, feita pelo Ministério Público do Acre (MPAC) e diz que “não existe até o presente momento nenhum show contratado pela gestão”.

Em nota, a Prefeitura esclarece que a ExpoAcre é um evento de interesse dos setores públicos e privado, em que a prefeitura está como parceira do Governo do Estado, realizando conversas a respeito do evento. Além disso, diz também que a realização da feira e participação da prefeitura se dará dentro da legalidade e realidade econômica do município.

“A prefeitura tem celebrado parcerias com o governo do estado em diferentes áreas de atuação e compreende que a realização da feira é um anseio da população por representar a possibilidade de retomada dos negócios no pós-pandemia e entretenimento após dois anos de isolamento social”, diz trecho da nota.

Veja nota na íntegra:

Nota de Esclarecimento

Diante do fato noticiado de que o Ministério Público Estadual solicitou à Prefeitura de Cruzeiro do Sul informações a respeito da contratação de shows, a prefeitura vem por meio desta informar que não existe até o presente momento nenhum show contratado pela gestão para a Expoacre- Juruá.

A Expoacre é um evento de interesse dos setores público e privado na qual a prefeitura, na qualidade de parceira do Governo do Estado vem realizando conversas a respeito dessa realização.

A prefeitura tem celebrado parcerias com o governo do estado em diferentes áreas de atuação e compreende que a realização da feira é um anseio da população por representar a possibilidade de retomada dos negócios no pós-pandemia e entretenimento após dois anos de isolamento social.

A realização da feira e a participação da prefeitura se dará dentro da legalidade e realidade econômica do município, com respeito aos limites do orçamento municipal.

A respeito da solicitação do MP, a prefeitura compreende que o órgão cumpre seu papel ao solicitar as informações, que serão prontamente atendidas. Mas também afirma que somente pode responder sobre casos concretos, onde de fato existam parcerias e não à respeito de boatos. É importante ressaltar que a gestão municipal tem procurado manter sempre boas parcerias e o respeito pelas instituições.

Neste momento reafirmamos o compromisso da gestão para com os princípios da administração pública de transparência e de responsabilidade para com os recursos públicos.

Prefeitura de Cruzeiro do Sul