Prefeitura firma parceria com Diocese para retomada do Novenário de Nossa Senhora da Glória

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul firmou, nesta quarta-feira, 08, uma parceria com a Diocese de Cruzeiro do Sul, para a realização do Novenário em Honra à Nossa Senhora da Glória. Após dois anos sem a realização da procissão, devido à pandemia, a expectativa é de que esta seja a maior festa religiosa já realizada em Cruzeiro do Sul.

“Há uma expectativa muito grande dos católicos de nossa cidade de que possam retomar a festa depois de dois anos sem poder realizar de modo mais tradicional. O município sempre foi parceiro e este ano não poderia ser diferente. É importante que possamos realizar esta que é a maior festa religiosa do Acre. É importante renovar a fé, agradecer a Deus por estarmos vivos, pois mais de 200 pessoas não vão poder participar este ano por terem perdido suas vidas durante a pandemia”. E seguiu: “Realizar uma festa do tamanho dessa requer muita ajuda, muita contribuição voluntária, é importante a prefeitura dar sua contribuição nessa linda festa”, pontuou o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.

Segundo o Bispo Diocesano de Cruzeiro do Sul, Dom Flávio Giovenale, o lema escolhido para o novenário deste ano é: ‘Eis aqui seus filhos’, busca ser uma demonstração e reafirmação da fé após as dificuldades e sofrimentos impostos pela pandemia.

“Este será o novenário da retomada do ponto de vista religioso, mas também social, para todo município e de toda região. Será um momento de agradecimento a Deus por termos superado, apesar do sofrimento e perdas humanas e econômicas, mas, graças a Deus, estamos aqui e já começando a ressuscitar”, disse o bispo.

O novenário deste ano deve integrar a carreata e a corrida ao calendário de atividades oficiais. Além disso, a procissão terá um quilômetro a mais acrescido ao percurso, a fim de permitir um número maior de participantes. O percurso incluirá uma subida até a Escola Prof. Flodoardo Cabral, subindo pelo Morro da Glória e culminando com a tradicional missa campal em frente à Catedral de Nossa Senhora da Glória.

“Vai ser tudo maior este ano, para demonstrar nossa gratidão a Deus, e a proteção de nossa mãe”, concluiu Dom Flávio.