PT diz que orientação de JV ao Senado não descarta Governo: “Não é definitivo. Temos até 10 de agosto”

“Nós ainda temos até o mês de agosto para apresentar a candidatura de Jorge Viana”, essa foi a afirmação do presidente regional do PT no Acre, Manoel Lima da Silva. Ele disse que o partido orienta uma pré-candidatura de Jorge Viana ao senado, mas não descarta possibilidades.

“Lançamos com muito entusiasmo a pré-candidatura majoritária de Jorge Viana, mas nada ainda é definitivo. Quando a nota diz ‘neste momento’ já diz tudo, é uma orientação baseada na configuração atual, se o quadro mudar, temos até 10 de agosto para apresentar o nome do Jorge para governador”, registrou o presidente durante lançamento da pré-candidatura de Cesário Braga para deputado estadual. “Não estamos enrolando ninguém, estamos fazendo uma análise política. O objetivo, meu e do PT, é fazer o Lula presidente para pacificar o país, para o país der certo. Mas dependendo da situação, vamos pensar até 10 de agosto para decidir”, afirmou Jorge.