Ricardo Salles chama Marina Silva de ‘tartaruga do Acre’ e recebe críticas: “Inimigo do meio ambiente”

A acreana e ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede Sustentabilidade) tem sido alvo de comentários preconceituoso nas redes sociais após ter sido cotada para uma vaga de vice na chapa de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo.

O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, lançou um comentário que afeta Marina, mas respinga em todos os acreanos. “E a tartaruga que veio do Acre, virou paulista agora?”.

Em sua última postagem no twitter, Salles afirma que é pré-candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo.

Os comentários sobre o tema esquentaram após a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), que rejeitou nesta terça-feira (7), por quatro votos a dois, a transferência do domicílio eleitoral do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) para São Paulo.

Com isso, Moro não poderá ser candidato ao Senado ou a deputado federal, como pretendia, bem como qualquer outro cargo nas eleições deste ano pelo estado. Cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A maioria dos magistrados entendeu que Moro, que é do Paraná, não tem vínculo com São Paulo.

Mariana Silva ainda não se posicionou nas redes sociais.

E a tartaruga que veio do Acre, virou paulista agora ?!? — Ricardo Salles (@rsallesmma) June 8, 2022

Em resposta, diversos acreanos comentaram a postagem:

“Relaxa, tua hora vai chegar. Inimigo do meio ambiente, amigo dos madeireiros”, escreveu um internauta. “E o Tarcisio que veio do RJ e caiu de paraquedas em SP? E a madeireira ilegal na amazonia?”, questionou outro.