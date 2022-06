Roberto Carlos é encurralado por jornalista e dá resposta sobre apoio a Sergio Moro

Segundo o jornal Correio, o jornalista que fez a perguntou acabou sendo vaiado por fãs do Rei que estavam presentes no local. Uma fã mais raivosa até se queixou sobre o questionamento: “Ih, nada a ver”.

“Gostei do trabalho de Moro na época, mas agora não estou entendendo algumas coisas que estão acontecendo [na política brasileira], então prefiro não me manifestar. Mas continuo admirando o trabalho que ele fez”, disse Roberto.

Ele também relembrou um pouco do passado e contou como foi o encontro com Caetano Veloso em Londres, durante o exilio do baiano. O encontro aconteceu porque o Rei estava na capital inglesa para gravar parte de um de seus filmes.

Na época, ele estava com a colega Wanderléa e sua esposa da época, Nice. “Foi um momento de muita emoção. Muita emoção mesmo! Cantei para ele, e toquei no violão As Curvas da Estrada de Santos”, comentou o artista.