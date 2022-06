Saem nesta terça-feira os finalistas do Campeonato Acreano Sub-20

Com perspectiva de bom público, ocorre na tarde e noite desta terça-feira (28), no estádio Florestão, as semifinais do Campeonato Acreano de Futebol Sub-20. O primeiro duelo para apontar o primeiro finalista da competição começa a partir das 14h30 envolvendo as equipes do Andirá e do São Francisco.

No jogo de fundo, às 16h30, será a vez das equipes do Rio Branco e do Galvez disputarem a outra vaga na decisão do próximo sábado, às 15h, também no estádio Florestão.

Conforme o regulamento da competição, caso haja empate no tempo normal de partida durante a disputa das semifinais, a decisão da vaga será decidida nas cobranças de penalidades.

Embalados pelas vitórias contra Náuas e Humaitá, respectivamente, as equipes do Andirá e do São Francisco abrem a disputa das semifinais. O Morcego chega às semifinais após duas vitórias seguidas, uma delas ainda pela fase classificatória, contra o próprio São Francisco por 3 a 1.

Os jogadores Marlon e Luiz, ambos com quatro gols no torneio, são as apostas do time morcegueiro para chegar a sua segunda final seguida na categoria. Por outro lado, a equipe católica vai a campo com a moral elevada, após eliminar nas quartas-de-final o então invicto e com 100% de aproveitamento na competição, a equipe do Humaitá.

No confronto desta terça-feira (28), o técnico católico Alan Santana pode perder o meia Korea. O atleta está no departamento médico e sua escalação será decidida somente momentos antes do jogo.

Com o primeiro finalista já conhecido, as equipes do Rio Branco e do Galvez fazem um duelo interessante. O Imperador Galvez vive boa fase e chega às semifinais após eliminar com propriedade o Atlético Acreano por 4 a 0.

Com quatro gols na competição, o meia-atacante Thalis é uma das referências da equipe do técnico imperialista Kinho Brito, que ainda não sabe se poderá contar com a presença em campo do atacante Igor Bahia. O atleta sente um incômodo na virilha e a sua escalação será definida somente nos vestiários do estádio Florestão.

No Estrelão, a novidade será a presença do técnico Pedro Balu no banco de reservas. O profissional não esteve no gramado na vitória contra o Atlético Acreano, isso justificado por uma suspensão imposta pela Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportivo da FFAC.

Arbitragem

O duelo da primeira semifinal evolvendo Andirá e São Francisco será conduzido pelo árbitro Alberto Júnior. Antônio Ecídio e Francisco Júnior serão os assistentes. Jackson Rodrigues será o quarto árbitro.

Na disputa pela segunda vaga na decisão, o árbitro escolhido foi Josué França. Antônio Ecídio e Jean Carlos serão os assistentes, enquanto Julian Negreiro será o quarto árbitro.