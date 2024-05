Renovação do Estádio Aluízio Ferreira: governo anuncia reestruturação de R$ 70 milhões

Uma reestruturação do Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, deve acontecer nos próximos anos. É o que anunciou o governo de Rondônia nesta semana. O projeto de modernização, com previsão de término para fevereiro de 2026, vai transformar o estádio em uma moderna Arena polivalente, apta a receber diversos eventos esportivos e culturais.

Segundo informações da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), o montante total destinado ao projeto atinge a cifra de 70 milhões de reais. A abertura do processo licitatório para o início das obras está agendada para os próximos 60 dias, com a expectativa de iniciar efetivamente os trabalhos no início de 2025. O estádio, que atualmente comporta 11.000 espectadores, será ampliado e contará com uma arena para espetáculos e eventos. Consta também no projeto uma área comercial ao redor da Castanheira, patrimônio histórico do estado de Rondônia.

Os recursos financeiros serão provenientes de diversas fontes. Uma parcela de 21 milhões de reais foi assegurada por meio de emenda parlamentar. Além disso, está previsto um aporte adicional de 21 milhões em 2025, somados aos 30 milhões provenientes do governo de Rondônia.

Com a conclusão do projeto, o Estádio Aluízio Ferreira almeja atrair eventos de abrangência nacional e internacional, consolidando-se como um importante polo no cenário esportivo da região. Nas próximas semanas, será divulgado um vídeo detalhando os planos de renovação, enquanto o processo licitatório para as obras está programado para os próximos 40 dias.

Veja o vídeo: