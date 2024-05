Bolsonaro é internado às pressas em hospital de Manaus, após ato político

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) interrompeu sua agenda política em Manaus, ao ser levado às pressas para o Hospital Santa Júlia, na manhã deste sábado (4).

A internação ocorreu após Bolsonaro ter seu segundo mal-estar, desde que chegou à capital do Amazonas, ontem (3), para lançar o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL-A) como pré-candidato a prefeito de Manaus.

O líder nacional de oposição ao presidente Lula (PT) chegou ao hospital apresentando inchaço nas pernas, onde passa por baterias de exames e está sendo hidratado e medicado.

O primeiro desconforto foi sentido pelo ex-presidente ainda durante do dia de ontem, após ser recebido no aeroporto de Manaus e seguir em carreata para almoçar e passear de barco, no Rio Negro.