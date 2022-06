Seis suítes, boate e cinema: influenciador constrói mansão de R$ 10 mi

Na imagens divulgadas, Rafael e Débora, sua esposa, conversam sobre como seria a casa dos sonhos. “Eu só queria uma área de lazer com uma mesinha para tomar uma com os amigos, e tu?”, comenta o humorista de 7,6 milhões de seguidores.

Já Débora, não economizou nas ideias mirabolantes. “Pois, eu sonho tão alto.. A casa dos meus sonhos vai ter uma porta gigante, bem linda, aí tem que ter uma cozinha bem maravilhosa, um gourmet para receber o pessoal, uma boatezinha, um cineminha para gente comer uma pipoquinha. Na parte de fora uma piscina, incrível, tipo praia, uma área verde com campo de beach tênis, vôlei para brincar com os meninos. O meu quarto tem que ser imenso com o meu closet para eu gravar minhas coisinhas…gostou da minha casa dos meus sonhos?”, pergunta ela.

Na sequência, ele diz que o sonho é impossível, mas ela rebate: “Isso foi o que você me disse há cinco anos atrás. Olha onde a gente está!”. É então que os detalhes do imóvel são revelados. Confira!