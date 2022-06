Servidor público de RR processa Gusttavo Lima e pede indenização de quase R$ 50 mil; entenda

A música, no entanto, não cita o DDD de nenhuma região do país. Na canção, Gusttavo Lima diz uma sequência numérica que coincidiu com o contato do servidor de Roraima.

Em “Bloqueado”, Gusttavo Lima narra a história de um homem apaixonado que tenta contato com um amor antigo, mas se lembra que foi bloqueado. É no refrão da música que o número de telefone é citado (veja o trecho da canção logo mais abaixo).

O servidor público, que preferiu não se identificar na reportagem, relatou ao g1 que tem o mesmo número citado na música há pouco mais de 10 anos. Por isso, considera injusto, depois de tanto tempo, ter que se desfazer do contato.

A maioria das mensagens são enviadas durante a madrugada e se intensificam de quinta-feira à domingo, afirma o servidor. Ele disse que também recebe ligações de várias pessoas mencionando o trecho da canção.

A ação movida contra o cantor tramita no 1º Juizado Especial Cível, no Tribunal de Justiça de Roraima. A defesa alega que o número de telefone foi inserido indevidamente na música interpretada pelo cantor e cita que a situação “não se trata apenas de um mero aborrecimento.”

Uma audiência de conciliação entre as partes foi marcada para dia 12 de julho e deve ocorrer por videoconferência. Uma intimação já foi enviada para Gusttavo Lima no endereço dele em Goiânia (GO), onde o cantor tem residência.

‘Reparação pelo dano causado’

Desligar o aparelho durante à noite é uma forma de evitar a importunação, mas o servidor mora longe da mãe e tem medo que ela precise de alguma ajuda nesse horário.

“O grande problema é que não posso desligar o telefone à noite e nem deixar ele longe de mim quando vou dormir. Tenho uma mãe com 92 anos que mora em outra casa e que pode me ligar a noite caso precise de médico.”

“Minha intenção com a ação não é buscar fama, mas apenas uma reparação pelo dano causado”, afirmou.

Outros casos com o mesmo número

A situação do servidor público de Roraima é semelhante a de uma vendedora que mora em Fátima do Sul, interior de Mato Grosso do Sul, e de um empresário de Ribeirão Preto, em São Paulo. Todos têm o mesmo número da música.

Na música, o número do telefone é citado nas frases antes do refrão. O clipe, lançado em novembro de 2021, já tem mais de 156,7 milhões de visualizações no canal oficial de Gusttavo Lima no YouTube.

“9912-5003

Olha eu recaindo outra vez

Lembrei que ‘tô’ bloqueado

É muita raiva misturada com tristeza

Olha eu chorando e dando porrada na mesa

Derrama, derrama cerveja”