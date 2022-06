Silvio Santos divide opiniões ao defender pessoas trans em programa

“Se você nasce um menino mas você tá verificando que os anos estão passando e você está se sentindo uma menina… você está sofrendo. Se você quer se livrar deste sofrimento e se a ciência permite, você faz a transformação e fica feliz”, disse Silvio.

Satisfeita com as palavras do apresentador, a mulher que estava sendo entrevistada pediu uma salva de aplausos. “Silvio, você está sendo um serviço grandioso para o Brasil”, disse.

