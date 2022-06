“Simone não vive sem Simaria”, opina Frank Aguiar, que lançou a dupla

Sobre os conflitos que teve no passado com as irmãs, Frank, que já revelou ser adepto de rituais com ayahuasca, afirmou que eles ficaram no passado e fez um convite. “Admiro demais as duas. Gostaria, se possível, de ter um momento espiritual com elas, de repente um bate-papo na casa delas. Mas, é claro, não sei se estão com desejo disso, eu estarei sempre à disposição”.