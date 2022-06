Sônia Abrão detona suposta vaga de Maisa na Globo: “Chata, antipática”

A apresentadora Sônia Abrão resolveu comentar sobre os rumores de que Maisa Silva seria contratada pela Globo. A comandante do A Tarde É Sua criticou o desempenho da pupila de Silvio Santos e afirmou que ela é “chata e antipática”.

Durante o programa desta quarta-feira (22/6), Sônia comentou sobre uma suposta movimentação interna na Globo para colocar a antiga funcionária do SBT no comando do novo Video Show.

“Eu acho a Maísa chata e antipática, não consigo entender tudo isso que fazem em volta dela. Essa história de só ela na bancada não vai durar muito. Se eu tiver enganada mordo a minha língua e vou engolir o que estou dizendo. Não acho que dura muito”, disparou Abrão.

Ela ainda defendeu que a ex-BBB Ana Clara deveria assumir a bancada do Video Show:

“Ela não tem essa sustentação [para uma emissora aberta], deixa ela na TV paga fazendo seriado ou um personagem… deixa ela lá. Agora chamar ela pra bancada do Video Show, um programa que tá atravessando décadas numa mudança tão drástica, eu prefiro mil vezes a Ana Clara.”

De acordo com o colunista André Romano, do site Observatório da TV, a Globo prepara o retorno do programa para que Maisa Silva, Ana Clara e Sabrina Sato ocupem a bancada no ano que vem. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada pela emissora global.