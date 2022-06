Sonia Abrão rebate ofensa de Gkay e mantém crítica: “Ridícula mesmo”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Metrópoles (@metropoles)

Resposta

Sonia Abrão chamou Gkay de “Gkem”, questionando a popularidade da influenciadora. Em seguida, disparou sobre a atitude “baixa” contra o repórter Bruno Tálamo.

“Eu não gosto de resposta de réplica. Eu escolho com quem quero discutir ou me entender, porque acho que até isso tem que ter nível. Eu só vou falar porque não foi diretamente comigo, porque envolveu alguém da nossa equipe, e isso eu acho o fim. Não admito que aconteça. Porque se tem um questão comigo fale comigo, direto na minha cara, porque não sou de mandar recado”, iniciou Sonia.

“Para responder à altura tem que ter nível, e o que a gente viu foi uma coisa absolutamente constrangedora. Não venha querer terceirizar uma responsabilidade que é sua, Gkay. Se você achou negativa a minha atitude, baixa como você disse, a sua foi de quinta, realmente imperdoável, porque um artista que tem o mínimo de educação recebe um pedido de entrevista e não gosta do programa, em respeito ao profissional, fala que não gosta”, prosseguiu.

“Em momento algum eu me referi a você e ao seu trabalho com palavrão. Em momento algum eu desrespeitei alguém da sua equipe como fez com o meu repórter, que pecou pelo excesso de educação […] O que eu disse aqui e te chamei de ridícula, e para você não foi legal, eu não disse como apresentadora, eu disse como uma mulher brasileira, uma cidadã. Comentamos em cima de declaração sua de R$ 8 milhões para a próxima festa quando as manchetes nos jornais eram justamente sobre 33 milhões de brasileiros passando fome! Se para você não significa nada, se você consegue se deslocar dessa triste realidade que a gente atravessa, para pensar só na sua festa. É bom comemorar, se o dinheiro é fruto do seu trabalho honesto pode fazer, mas não falar de festa quando sabe que tem gente que não tem o que comer”, continuou Sonia.

Em seguida, ela pediu desculpas, mas não voltou atrás ao chamar Gkay de “ridícula: “Quando li, aquilo me revoltou como brasileira mesmo, como ser humano. E eu te chamei de ridícula mesmo, porque naquele momento a sua atitude foi ridícula. Lamento se te feriu tanto, como estou vendo, me desculpe, mas naquele momento o que você fez não se faz de jeito nenhum”.

Entenda

Em uma edição do A Tarde É Sua, Sônia Abrão detonou Gkay por conta do valor que será gasto na Farofa. O assunto começou quando os presentes na atração comentaram a treta entre Jojo Todynho e a influencer.

“Olha, você falar que você vai gastar R$ 8 milhões em uma festa, num país em que tem gente morrendo de fome é muita falta de consciência. Se é tão poderosa, gasta 4 [milhões], que é o que parece que custa a festa, e os outros 4 você ajuda um plano social de distribuição de alimentos para as pessoas que estão precisando”, pontuou Sonia.

“Não acho que cabe em um momento como esse, tão delicado e de tanta dificuldade. A gente tá num país onde as pessoas estão sem emprego, onde as pessoas estão passando fome. Falar que vai gastar R$ 8 milhões gente, boca a mão na consciência e para de ser ridícula”, finalizou a apresentadora.