Sonia Abrão responde pedido de desculpas de Gkay e manda recado avassalador na lata: “Cansa”

Gkay e Sônia Abrão não se gostam e não é novidade para o público. Contudo, a influenciadora surpreendeu ao pedir desculpa para a veterana da televisão. Sônia aceitou o pedido mas mandou recado para Gkay.

Em resumo, Gkay aproveitou o São João da Thay para tentar se reconciliar com a jornalista. Dessa forma, ao que tudo indica, a influenciadora digital prefere fazer as pazes com a apresentadora do A Tarde É Sua.

Para quem não se lembra a confusão se iniciou no último dia (13). Em suma, Gkay se revoltou durante uma entrevista para o programa de Sônia Abrão. O entrevistador teve o microfone tirado das mãos pela empresária. Vale lembrar que durante a entrevista o tema abordado era a Farofa.

Em outra ocasião, a jornalista criticou o fato de Gkay gastar 8 milhões de reais na próxima edição do famoso evento. Sendo assim, a crítica não foi bem aceita e sobrou para o jornalista, que tentou abordar o tema.

Após toda confusão, Gessyca parece ter se arrependido da atitude. Assim, tentou se redimir com a famosa apresentadora. Contudo, mesmo aceitando as desculpas, Sônia mandou recado sincero.

“Você falou: ‘Eu não briguei com você, briguei com a Sonia’. Mas quem estava ali naquele momento era o Bruno [Tálamo]. Então sobrou pra ele também, e de uma forma que não foi legal. Legal [o seu pedido de desculpas]. Se é assim, vamos ser feliz e deixa o resto pra lá. Ter ranço cansa muito a gente, vamos começar de novo.”

Sonia Abrão alfineta decisão da Globo sobre novela na madrugada: “Tenho coisa melhor”

A apresentadora parece não ter gostado da ideia da Rede Globo. Em suma, a emissora vai transmitir novelas durante a madrugada. Sendo assim, a comunicadora falou sobre o assunto.

“Eu também fico, mas eu prefiro fazer outras coisas, não ficar vendo novela”. A apresentadora garante aos colegas de trabalho que fica acordada de madrugada. Contudo, descartou a opção de acompanhar novelas.