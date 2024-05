Stenio Garcia completou 92 anos no final de abril e quase ganhou um “presentão” da esposa, Mari Saade. A atriz contratou uma garota de programa para que o marido pudesse curtir durante uma noite. Mas o caso acabou em confusão após ela quase levar um golpe.

A decisão de Mari Saade vem do fato de que ela não pode ter relações sexuais com o marido no momento. Isso porque ela sofre de atrofia vaginal e está passando por alguns tratamentos.