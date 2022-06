Tatuador revela bastidores de tatuagem de Anitta no ‘tororó’: “Foi imprevisto”

Um dia você abre o seu Instagram e tem uma mensagem direta da Anitta. Qual seria sua reação? De início o tatuador Lucas Maffei duvidou, mas a poderosa mandou um áudio querendo marcar uma sessão de tatuagem.

O gaúcho é o autor da tatuagem íntima, feita em 2021, que expôs pagamentos de centenas de milhares de reais a cantores sertanejos contratados por cidades pequenas do Brasil em maio deste ano. Em um show realizado no dia 14, o cantor Zé Neto, dupla com Cristiano, criticou artistas que usam a Lei Rouanet e que “tatuavam o toba” para se aparecer. A repercussão ganhou até nome nas redes sociais: CPI do Sertanejo.

Anitta foi apresentada ao trabalho de Lucas por um amigo da esposa dele. Segundo o tatuador, a proposta era relativamente simples, apenas algumas tatuagens novas e retoques em trabalhos anteriores.

Mas foi quando ele chegou na casa da cantora e começou o trabalho que as coisas começaram a mudar.

“Não tinha nada dessa parte genital. Foi um imprevisto, tudo rolou no dia mesmo”, conta o artista.

O assunto sobre tatuagem na região íntima começou quando Lucas atendia uma amiga de Anitta, logo depois de fazer um desenho na funkeira. Durante o processo, Anitta se empolgou com a ideia e pediu uma tatuagem no ânus.

Lucas topou o inesperado desafio.

“Claro que tem uma pressão, mas como eu já estava tatuando ela, foi bem tranquilo. Ela é muito gente boa, me deixou super à vontade. Foi bem descontraído, na verdade”, conta.

Sempre tem uma primeira vez

Lucas Maffei já tinha feito tatuagens em lugares mais discretos, como glúteos, cóccix e virilha, mas aquela foi sua primeira tatuagem num lugar tão mais íntimo. Segundo ele, a sensibilidade e a cicatrização são os fatores mais problemáticos da região escolhida pela cantora.

“Tem que cuidar muito bem, estar sempre higienizado para não ter nenhuma infecção E é uma área de muito atrito, então a cicatrização é mais difícil”, explica o tatuador.

Apesar da surpresa, Lucas conseguiu desenhar a palavra “Love” (“amor”, em tradução livre do inglês para o português) com tinta vermelha na região íntima. Nem na hora do desenho, nem um ano depois o tatuador poderia imaginar a repercussão da tatuagem.

“Nunca imaginava isso, e até achei legal. Mesmo assim, ainda é muito estranho pra mim”, diz. “Eu queria ser conhecido também pelo meu trabalho, não só por esse por ter tatuado o ‘tororó’ da Anitta”.

Tatuador autodidata, Lucas continua trabalhando em um estúdio na Barra da Tijuca e percebe maior assédio em torno do seu trabalho. A maior parte é de curiosos, mas agora ele quer focar no curso para novos tatuadores. E sem módulo sobre tatuagem íntima.

“Claro que eu vou falar sobre pele e anatomia do corpo, mas não especificamente sobre tatuagem íntima”, garante.