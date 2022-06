Veja as apostas de apresentadores e comentaristas para a 11ª rodada do Brasileirão

O palpite da ferramenta do ge, que concorre junto dos apresentadores e comentaristas, parte da aplicação de um algoritmo sobre dados coletados em Brasileirões desde 2013, com a análise de diversas características de mais de 80 mil finalizações feitas e mais de três mil jogos.

Em Internacional x Flamengo, o Colorado leva a melhor. Foram três palpites na vitória do Internacional, cinco no empate e apenas Richarlyson apostou no triunfo do time carioca.

Depois de golear o Botafogo por 4 a 0 na última rodada do Brasileirão, o líder Palmeiras enfrenta o Coritiba fora de casa e leva a melhor no duelo. Foram seis apostas na vitória do Verdão e outros três palpites no empate.