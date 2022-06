Veja o estado da casa onde Luva de Pedreiro mora atualmente

Vale lembrar que, como apuramos, apenas dois contratos de Luva já acumulariam cerca de R$1,3 milhão. Como a coluna revelou mais cedo nesta quinta-feira (23/6), o influenciador terá que pagar R$5,2 milhões para rescindir seu contrato com seu ex-empresário, Allan Jesus, com quem teria um contrato de exclusividade de 6 anos.

A grande questão é: diante desse vídeo, que mostra as condições atuais da vida de Iran, e sem ao menos ter recebido os valores justos, de direito, perante todo o trabalho que fez, como será possível que Luva de Pedreiro pague a rescisão do contrato com Allan?

As grandes suspeitas de Luva para com seu ex-empresário chegaram a um estopim no último domingo, quando ele disse em live que pararia de fazer seus famosos vídeos por alguns dias. Logo na segunda-feira Iran deixou de seguir Allan e, desde então, desesperado com sua situação, buscou o auxílio de um astro do esporte, que por enquanto prefere permanecer sem ser identificado. Este astro é uma das pessoas que está fornecendo o apoio necessário à Luva no momento, para conseguir uma nova gestão de carreira e terminar, de vez, o seu vínculo com Allan.

