Vereador Samir Bestene pode ser novidade do PP na chapa de federal: “90% de chance de sair candidato”

90%

Essa é a porcentagem de chance que o vereador de Rio Branco, Samir Bestene (Progressistas), acredita que tem para entrar na disputa de uma vaga na Câmara Federal no pleito deste ano. “90% de chance de sair candidato”, disse Samir à coluna.

10%

Segundo o vereador, os 10% que faltam para bater o martelo se ele vem ou não para a disputa, é uma questão de detalhes. “Faltando apenas alguns detalhes se resolverem”, contou.

Família Bestene

Samir é primo do ex-secretário de Estado, Alysson Bestene, que também cogita disputar uma vaga de deputado federal pelo mesmo partido, o Progressistas. Alysson tem seu nome frequentemente ligado a disputa majoritária, pois é considerado um dos possíveis candidatos a vice na chapa do governador Gladson Cameli (PP). Uma disputa entre os primos para uma mesma vaga está descartada. Ou vem um, ou vem outro. Já para estadual, a vaga da família é do já deputado José Bestene, pai de Samir e tio de Alysson. Como a base de votos do trio é a mesma, a decisão é de ter somente um portulante da família por cargo.

De saída

Alysson inclusive teve sua exoneração do cargo de chefe de departamento da Secretaria Extraordinária de Assuntos Governamentais (SEGOV), publicada nesta segunda.

Progressistas

Ainda de acordo com o vereador, além do ‘fator Alysson’, a batida do martelo sobre sua candidatura a deputado federal passa também por “discussões internas do partido (Progressistas)”.

Bom de voto

Samir foi eleito para o seu primeiro mandato de vereador em 2020, e foi o segundo mais votado daquele pleito, com 3.403 votos. Ele teve apenas 173 votos a menos que a primeira colocada, Michelle Melo (PDT), que ganhou 3.576 votos. Testado nas urnas, será mais um dos postulantes com chances reais de ganhar uma vaga de deputado federal na fortíssima chapa do PP.

Entrevistas

O portal G1 tem feito uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Presidência da República, e que tem valido muito à pena assistir cada uma delas. Conduzida pela competentíssima jornalista Renata Lo Prete, as entrevistas tem sido muito esclarecedoras sobre o que pensam e o que pretendem cada um dos pré-candidatos ao cargo mais alto da República.

3ª Via

A última entrevistada de Lo Prete, a senadora pelo Simone Tebet (MDB-MS), se colocou como a pré-candidata do “centro democrático do Brasil”. Tebet criticou ainda a briga política entre esquerda e direita no país e disse que a polarização “está levando o Brasil para o abismo”. A senadora disse que a sua candidatura é “a única alternativa capaz de pacificar o Brasil”.

Festas comunista

Hoje o Partido Comunista do Brasil no Acre está em festa. É que neste dia 27 de junho é aniversário do deputado estadual Edvaldo Magalhães, uma das grandes lideranças do partido no Acre. Parabéns, deputado!

Cruzeiro do Sul

A segunda maior cidade do Acre, Cruzeiro do Sul, recebeu hoje a visita do governador Gladson Cameli (PP), que foi anunciar investimentos na casa dos R$ 20 milhões para o município. Quem acompanhou o governador foram o senador Eduardo Veloso (UB) e o senador licenciado Marcio Bitar (UB).