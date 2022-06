Vídeo: Gkay destrói Sonia Abrão e abandona entrevista com o canal: “Programa de m**da”

A influenciadora Gkay detonou Sonia Abrão e foi grosseira com jornalista durante entrevista nesta segunda (13). Apresentadora expôs luta na UTI.

Ela detonou ao conversar com uma equipe da RedeTV nesta segunda (13). No decorrer de evento de aniversário de Simaria, a artista da web teve uma cena constrangedora. Segurando microfone do canal, ela falou para uma câmera e criticou Sonia Abrão completamente em suma.

“Ela nem sabe o que ela tava falando. Procura saber, amor, o que você tá falando antes de sair falando do povo, entendeu, nesse seu programa aí de m**da!”, detonou a artista, soltando o microfone nas mãos do Bruno Tálamo e saiu pisando. O comentário é devido a uma crítica realizada no A Tarde é Sua em maio, por Sonia Abrão dessa forma.

“Olha, você falar que você vai gastar R$ 8 milhões em uma festa, num país em que tem gente morrendo de fome é muita falta de consciência. Se é tão poderosa, gasta 4 [milhões], que é o que parece que custa a festa, e os outros 4 você ajuda um plano social de distribuição de alimentos pras pessoas que estão precisando”, detonou a veterana na ocasião certamente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por VEM ME BUSCAR HEBE (@vemebuscarhebe)

Público opina sobre Sonia Abrão

Nas redes sociais, o público de página de fofoca opinou. “Mania que o povo tem de determinar o que os outros devem fazer com o próprio dinheiro, se gasta com festa ou não. Aposto que Gkay ajuda muito mais gente do que a Sônia”, disse uma. “Sônia falou o que queria agora escuta o que não quer, Gkay arrasou”, declarou outra sobre Sonia Abrão além disso.

“Extremamente desnecessária com o repórter. Coitado ! Deveria ter usado o insta dela que tem um alcance absurdo para mandar o recado para Sônia e não tratar o jornalista assim”, opinou uma terceira sendo assim. “Quem tem que gastar com a fome e acabar com ela no País é o Presidente! Não gkay! É OBRIGAÇÃO DO GOVERNO!”, defendeu mais uma dessa forma.