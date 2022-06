Vídeo: Justin Bieber mostra sequelas graves de doença após cancelar shows

Justin Bieber usou as redes sociais para falar sobre a doença que vem enfrentando e que o fez cancelar alguns shows de sua turnê. Em um vídeo publicado em seu Instagram, o cantor mostrou as sequelas que a síndrome de Ramsay Hunt deixou em seu rosto.

O que é a síndrome de Ramsay Hunt? também conhecida como herpes-zoster do ouvido, é uma infecção do nervo facial e auditivo. As sequelas da doença são: paralisia facial, dor de ouvido e problemas de audição, vertigem e manchas vermelhas na orelha. A doença é causada pelo vírus herpes-zoster, o mesmo da catapora.

No vídeo, Justin mostra as sequelas em seu rosto. Por diversas vezes, ele tenta piscar os olhos, mexer a boca e o nariz, mas tem um lado de sua face comprometida. Antes da explicação do cantor, os fãs acreditavam que ele estava com a doença de Lyme, mesma enfermidade que acomete Avril Lavigne.

“Como você provavelmente pode ver no meu rosto, eu tenho essa síndrome chamada ‘síndrome de Ramsay Hunt’. Este olho não está piscando. Eu não posso sorrir deste lado do meu rosto. Esta narina não se move, então há paralisia total deste lado do meu rosto”, mostrou.

“Então, para aqueles que estão frustrados pelos cancelamentos dos próximos shows, eu só estou fisicamente, obviamente, não capaz de realizá-los. Isso é bem sério, como vocês podem ver. Eu gostaria que esse não fosse o caso, mas claramente meu corpo está dizendo que eu preciso ir mais devagar e eu espero que vocês entendam”.