Vídeo: repórter do Encontro passa mal ao vivo e preocupa Fátima

A jornalista Tati Machado passou por um momento de apuros no Encontro com Fátima Bernardes nesta terça-feira (7/6). Ela passou mal durante o programa ao vivo, e precisou da ajuda de Lexa, convidada do matinal, e da apresentadora.

Machado acabou engasgando enquanto falava com Fátima sobre a novela Pantanal. Mesmo após beber água, ela seguiu tossindo e recebeu ajuda de Lexa.

“Opa, bebe uma água ali”, pediu Fátima Bernardes. “Eu sei, fortes emoções em Pantanal. Levanta os braços!”, pediu a esposa de MC Guimê.

“Deixa eu ver com a nossa especialista enquanto você se recupera”, disse. Preocupada, ela quis saber se ela havia melhorado: “Tati, melhorou um pouquinho?.”

Apesar de Tati afirmar que havia melhorado, Fátima chamou o comercial.