VÍDEO: Sesacre dá detalhes do primeiro caso suspeito de varíola do macaco no Estado; confira

O chefe do Departamento de Vigilância da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), Gabriel Mesquita, concedeu uma coletiva à imprensa na manhã desta terça-feira (14) para falar sobre o primeiro caso suspeito de varíola do macaco no Acre.

O paciente de 30 anos deu entrada no Pronto Atendimento da Unimed, em Rio Branco, queixando-se de febre, adenomegalia e erupção cutânea. Relatou ainda ter tido contato com pessoa vinda do exterior.

“Um paciente que evolui bem, não tem gravidade e está se recuperando em casa, isolado. A coleta de material biológico já foi feita para confirmação ou descarte”, disse Mesquita.

O órgão responsável pela investigação é o Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais.

“Não tem um prazo para o recebimento dessa devolutiva. Vamos continuar com esse monitoramento”, continuou.

Gabriel também deu detalhes de como a doença se manifesta. Confira o vídeo: